Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Dominanz weckt Sorgen bei Rentensparern
Aktien von SoftBank, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Netflix Aktie

Netflix Aktien-Sparplan
1.067,20 EUR -11,00 EUR -1,02 %
STU
1.247,33 USD -0,42 USD -0,03 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 459,3 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Jefferies & Company Inc.

Netflix Buy

08:26 Uhr
Netflix Inc.
Netflix Inc.
1.067,20 EUR -11,00 EUR -1,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. James Heaney nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug zur Entscheidung von Netflix, auf Amazon mit seiner Werbeplattform DSP als Partner zu setzen. Obwohl die Zusammenarbeit im vierten Quartal 2025 beginne, erwarte er bis 2026 keinen wesentlichen Beitrag zu den Werbeeinnahmen von Netflix. Für den Streaminganbieter bekräftigte er aber seine Kaufempfehlung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 1.500,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 1.247,71		 Abst. Kursziel*:
20,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 1.247,33		 Abst. Kursziel aktuell:
20,26%
Analyst Name:
James Heaney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.421,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

08:26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Netflix Outperform Bernstein Research
02.09.25 Netflix Kaufen DZ BANK
26.08.25 Netflix Outperform Bernstein Research
20.08.25 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

