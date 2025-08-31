Netflix Aktie
Marktkap. 438,59 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die langfristige Wachstumsstory sei intakt, schrieb Laurent Yoon in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben allerdings zunächst zurückhaltend, und griffen nur bei Rückschlagen zu./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Netflix Outperform
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 1.390,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 1.208,25
|Abst. Kursziel*:
15,04%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 1.201,15
|Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.421,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|13:51
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:36
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.04.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.25
|Netflix Hold
|Deutsche Bank AG