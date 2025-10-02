UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - 3. Quartal 2025
Werte in diesem Artikel
(Um weitere Hersteller ergänzte Fassung)
===
3. Quartal 2025 2024 Veränderung
gg Vorjahr
AUDI 46.758 46.752 0%
VOLKSWAGEN 87.705 93.271 -6%
BMW
- Marke BMW 96.886 78.128 +24%
- Marke Mini 7.270 5.284 +37,6%
STELLANTIS/FCA 324.825 k.A. +6%
GENERAL MOTORS 710.347 k.A. +8%
FORD 545.522 k.A. +8,2%
TOYOTA 629.137 k.A. +15,9%
HONDA 358.848 k.A. -2,%
NISSAN 223.377 k.A. +5,3%
HYUNDAI 239.069 k.A +13%
k.A. = keine Angabe
- Zahlen absolut.
===
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2025 14:08 ET (18:08 GMT)
