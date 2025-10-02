DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,50 +1,2%Nas22.847 +0,4%Bitcoin102.580 +1,6%Euro1,1718 -0,1%Öl64,13 -2,0%Gold3.846 -0,5%
UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - 3. Quartal 2025

02.10.25 20:07 Uhr
(Um weitere Hersteller ergänzte Fassung)

===

3. Quartal 2025 2024 Veränderung

gg Vorjahr

AUDI 46.758 46.752 0%

VOLKSWAGEN 87.705 93.271 -6%

BMW

- Marke BMW 96.886 78.128 +24%

- Marke Mini 7.270 5.284 +37,6%

STELLANTIS/FCA 324.825 k.A. +6%

GENERAL MOTORS 710.347 k.A. +8%

FORD 545.522 k.A. +8,2%

TOYOTA 629.137 k.A. +15,9%

HONDA 358.848 k.A. -2,%

NISSAN 223.377 k.A. +5,3%

HYUNDAI 239.069 k.A +13%

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

===

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 14:08 ET (18:08 GMT)

