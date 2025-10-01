DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1732 ±-0,0%Öl65,53 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen
Notierung im Blick

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend in Rot

01.10.25 20:24 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend in Rot

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 1.175,20 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.002,40 EUR -14,40 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr um 2,0 Prozent auf 1.175,20 USD nach. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.163,63 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.176,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 655.728 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 677,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 42,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.253,33 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 4,88 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent auf 11,12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Netflix dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,29 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

