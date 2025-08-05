DAX 24.321 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.150 +1,6%Euro 1,1648 -0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.377 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie sackt ab: Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach Rheinmetall-Aktie sackt ab: Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Allianz Aktie

Kaufen
Verkaufen
Allianz Aktien-Sparplan
371,00 EUR +19,50 EUR +5,55 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 134,03 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008404005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALIZF

UBS AG

Allianz Neutral

11:56 Uhr
Allianz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Allianz
371,00 EUR 19,50 EUR 5,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk und der Solvabilität des Versicherers./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
353,40 €		 Abst. Kursziel*:
-2,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
371,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,01%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
359,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

11:56 Allianz Neutral UBS AG
10:16 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.07.25 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Aktie bewertet UBS AG beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral UBS AG beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral
finanzen.net Allianz-Aktie: Allianz-Chart signalisiert Turtle Trading Strategie 2 long
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Allianz verdient noch mehr als gedacht - Jahresziel im Blick
finanzen.net Börse Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz haussiert am Mittag
finanzen.net Allianz-Aktie im Plus: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick
EQS Group EQS-News: Allianz announces excellent performance and is fully on track for full-year ambitions
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group Allianz Commercial: Insurance market for hydrogen could reach more than US$3 billion by 2030
EQS Group EQS-PVR: Allianz SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
Benzinga Massive Allianz Life Hack Exposes &#39;Majority&#39; Of 1.4 Million American Customer, Employee Records
Zacks This is Why Allianz SE (ALIZY) is a Great Dividend Stock
RSS Feed
Allianz zu myNews hinzufügen