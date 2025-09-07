DAX 23.757 +0,7%ESt50 5.344 +0,5%Top 10 Crypto 15,54 -1,6%Dow 45.401 -0,5%Nas 21.700 +0,0%Bitcoin 95.048 +0,2%Euro 1,1727 +0,1%Öl 66,66 +1,5%Gold 3.608 +0,6%
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Munich Re, Porsche, Nordex, RWE, HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie zwischen Hype und Risiko: 5-Billionen-Dollar-Vision oder nächste Blase? NVIDIA-Aktie zwischen Hype und Risiko: 5-Billionen-Dollar-Vision oder nächste Blase?
Volkswagen-Aktie fester: Vier neue E-Autos von VW - günstige Preise geplant Volkswagen-Aktie fester: Vier neue E-Autos von VW - günstige Preise geplant
Allianz Aktie

Allianz Aktien-Sparplan
351,10 EUR -1,00 EUR -0,28 %
STU
Marktkap. 135,61 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

JP Morgan Chase & Co.

Allianz Neutral

08:16 Uhr
Allianz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Allianz
351,10 EUR -1,00 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 Prozent. Die darauf fußende Bewertung adjustierte der Experte am Freitag um ausstehende Dividenden und Aktienrückkäufe. Hieraus resultiere ein neues, etwas höheres Kursziel mit einem Bewertungszeitraum von April 2027./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
351,20 €		 Abst. Kursziel*:
2,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
351,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,53%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
361,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

08:16 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Allianz Underweight Barclays Capital
04.09.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

