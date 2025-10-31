Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Allianz

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 352,40 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 352,40 EUR abwärts. Bei 351,50 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 354,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.894 Allianz-Aktien.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 7,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Mit Abgaben von 20,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 361,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 89,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

