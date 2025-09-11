Allianz Aktie
Marktkap. 135,73 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Allianz Hold
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
352,60 €
|Abst. Kursziel*:
-7,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
353,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
361,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|13:26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.