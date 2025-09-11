DAX 23.665 -0,2%ESt50 5.372 -0,3%Top 10 Crypto 16,20 +0,6%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.097 -0,3%Euro 1,1727 -0,1%Öl 67,27 +1,5%Gold 3.648 +0,4%
Deutsche Telekom-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Hold in jüngster Analyse
Allianz Aktie

Allianz Aktien-Sparplan
353,10 EUR +0,50 EUR +0,14 %
STU
Marktkap. 135,73 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
WKN 840400

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0008404005

Symbol wurde kopiert
Symbol ALIZF

Jefferies & Company Inc.

Allianz Hold

13:26 Uhr
Allianz Hold
Allianz
353,10 EUR 0,50 EUR 0,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
352,60 €		 Abst. Kursziel*:
-7,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
353,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
361,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

13:26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Allianz Underweight Barclays Capital
04.09.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

