Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 356,40 EUR zu.

Die Allianz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 356,40 EUR. Bei 356,80 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 353,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126.409 Stück gehandelt.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,71 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,80 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 361,43 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,83 EUR je Allianz-Aktie.

