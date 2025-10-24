Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag stärker

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 351,90 EUR zu.

Das Papier von Allianz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 351,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 351,90 EUR. Mit einem Wert von 350,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 212.132 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 7,47 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 281,80 EUR am 19.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 19,92 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 361,43 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 54,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Am 12.11.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,80 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten