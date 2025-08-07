Allianz Aktie
Marktkap. 136 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Analyst Michael Huttner attestierte dem Versicherer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal. Außerdem hob er ein höheres Margenziel im Bereich der Nicht-Lebensversicherungen hervor. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
431,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
362,20 €
|Abst. Kursziel*:
19,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
364,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,31%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
359,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|11:46
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
