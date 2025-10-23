Allianz Aktie News: Allianz gibt am Donnerstagvormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 350,20 EUR ab.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 350,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 349,50 EUR aus. Bei 350,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.469 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,80 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 361,43 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 54,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,80 EUR je Aktie.

