Allianz Aktie News: Allianz gibt am Mittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 350,70 EUR ab.

Die Allianz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 350,70 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 350,10 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 354,20 EUR. Bisher wurden heute 59.803 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,65 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 361,43 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 54,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

