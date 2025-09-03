Allianz Aktie
Marktkap. 136,69 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Die vergangenen Jahre hätten zu den erfolgreichsten für die Versicherungsbranche gehört, schrieb Michael Christodoulou in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die nachhaltige steigende Profitabilität habe sich in deutlichen Kursgewinnen niedergeschlagen. Er geht davon aus, dass der Sektor seine Bewertungsgrenzen weiter verschieben kann. Der Experte nennt Ergebnissteigerungen, eine starke Solvabilität und das Überschusskapital als Triebfedern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Buy
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
431,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
353,00 €
|Abst. Kursziel*:
22,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
354,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,51%
|
Analyst Name:
Michael Christodoulou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
359,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|11:51
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|11:51
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|11:51
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.