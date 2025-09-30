ASML NV Aktie
Marktkap. 319,96 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 750 auf 940 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals könnten das erhoffte Licht am Ende des Tunnels sein, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Oktober. Sie dürften gut genug sein, den zuletzt starken Lauf der Papiere des Herstellers von Lithografiesystemen zu untermauern. Bouvignies hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 15 Prozent. /rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
940,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
825,20 €
|Abst. Kursziel*:
13,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
816,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
789,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
