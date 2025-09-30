DAX 23.881 +0,6%ESt50 5.511 -0,3%Top 10 Crypto 15,64 -1,3%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 97.144 +0,0%Euro 1,1768 +0,3%Öl 66,31 -1,1%Gold 3.867 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- Lithium Americas, QUALCOMM, Wolfspeed, Gold, BVB im Fokus
Top News
VW-Aktie schwächelt: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten VW-Aktie schwächelt: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet DHL-Aktie mit Outperform Neue Analyse: Bernstein Research bewertet DHL-Aktie mit Outperform
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
816,00 EUR -6,90 EUR -0,84 %
STU
765,60 CHF -7,78 CHF -1,01 %
BRX
Marktkap. 319,96 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

08:01 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
816,00 EUR -6,90 EUR -0,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 750 auf 940 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals könnten das erhoffte Licht am Ende des Tunnels sein, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Oktober. Sie dürften gut genug sein, den zuletzt starken Lauf der Papiere des Herstellers von Lithografiesystemen zu untermauern. Bouvignies hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 15 Prozent. /rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
940,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
825,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
816,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
789,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:01 ASML NV Buy UBS AG
30.09.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
25.09.25 ASML NV Halten DZ BANK
16.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

