PUMA Aktie
Marktkap. 2,94 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das Strategie-Update der Herzogenauracher könnte wohl etwas bessere Quartalsergebnisse überschatten, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht Ende Oktober. Er bleibt vorsichtig hinsichtlich des Tempos in der Frühphase des Turnarounds. Übernahmehoffnungen könnten allerdings die Kursbelastung durch sinkende Gewinnschätzungen abfangen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Neutral
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
20,90 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,22 €
|Abst. Kursziel*:
-1,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
