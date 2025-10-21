Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Dienstagvormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 353,30 EUR zu.

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 353,30 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 353,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 353,30 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.964 Stück gehandelt.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 20,24 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,83 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 361,43 EUR.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

