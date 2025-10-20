Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 350,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 350,00 EUR zu. Bei 351,00 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 350,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.910 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 8,66 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 281,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 19,49 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,83 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 361,29 EUR.

Am 15.05.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

