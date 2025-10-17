DAX23.763 -2,1%Est505.569 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,32 -4,1%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1712 +0,2%Öl60,77 -0,4%Gold4.327 ±0,0%
Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagvormittag südwärts

17.10.25 09:22 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagvormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 353,30 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 353,30 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 352,10 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 356,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.700 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 7,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 281,80 EUR ab. Abschläge von 20,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 361,29 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
