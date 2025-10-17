Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 352,40 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 352,40 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 350,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 356,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 286.103 Allianz-Aktien.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 7,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 281,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 20,03 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,83 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 361,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,84 EUR fest.

