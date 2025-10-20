Allianz Aktie News: Allianz macht am Mittag Boden gut

Allianz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 349,90 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 349,90 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 352,60 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 350,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 195.991 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 281,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,83 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,61 EUR, nach 6,09 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 54,00 Mrd. EUR gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren