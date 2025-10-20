Allianz Aktie News: Allianz zieht am Nachmittag an

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 351,60 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 352,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 350,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 346.288 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 8,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (281,80 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 24,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,83 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,84 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

