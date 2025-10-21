Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 353,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 354,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 353,30 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 92.419 Aktien.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 380,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 7,13 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 281,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,83 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 361,43 EUR.

Am 15.05.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,61 EUR, nach 6,09 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,37 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten