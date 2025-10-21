DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.305 -0,8%Top 10 Crypto 15,00 -3,2%Nas 22.538 -1,8%Bitcoin 92.899 -0,8%Euro 1,1618 +0,1%Öl 62,55 +1,4%Gold 4.059 -1,6%
Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten
Tether: Wäre ein Investment von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Marktkap. 135,5 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen des Versicherungskonzerns habe er seine Prognose für das operative Ergebnis 2025 marginal erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Allianz

19:11 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Allianz Underweight Barclays Capital
08.10.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Aufsichtsrat investiert in Allianz-Aktien - die Kursreaktion
finanzen.net Allianz-Aktie in der Chartanalyse: GD 100 nach oben gekreuzt
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz gibt am Mittag ab
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz macht am Mittwochvormittag Boden gut
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Nachmittag vor
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verliert am Mittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Dienstagmittag im Minus
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Rashmy Chatterjee, buy
EQS Group Allianz Commercial: Cyber insureds gain momentum against attackers, but supply chain challenges remain
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
Zacks Are Finance Stocks Lagging Allianz (ALIZY) This Year?
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
Zacks Allianz (ALIZY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
