Allianz Aktie
Marktkap. 135,5 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen des Versicherungskonzerns habe er seine Prognose für das operative Ergebnis 2025 marginal erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Neutral
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
351,20 €
|Abst. Kursziel*:
2,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
351,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
361,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|19:11
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:11
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|19:11
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.