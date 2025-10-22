Allianz Aktie News: Allianz macht am Mittwochvormittag Boden gut

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 353,80 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 353,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 354,30 EUR. Bei 354,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 9.139 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 281,80 EUR am 19.11.2024. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 25,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,82 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 361,43 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 89,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,82 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

