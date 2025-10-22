Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Allianz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 350,80 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 350,80 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 350,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 354,20 EUR. Bisher wurden heute 107.470 Allianz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 24,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 361,43 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 89,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,82 EUR je Allianz-Aktie.

