DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Blick auf Allianz-Kurs

Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag in Rot

23.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 351,10 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 351,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 349,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 350,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 71.252 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,74 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,80 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 361,43 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,80 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

