Allianz Aktie News: Allianz am Mittag kaum verändert

24.10.25 12:04 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Mittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 350,10 EUR.

Allianz
350,00 EUR -0,80 EUR -0,23%
Die Allianz-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 350,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 351,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 348,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 350,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.319 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 281,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,80 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 361,43 EUR.

Am 15.05.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 54,00 Mrd. EUR gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

