Allianz Aktie News: Allianz am Mittag kaum verändert
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 350,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Allianz-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 350,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 351,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 348,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 350,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.319 Allianz-Aktien umgesetzt.
Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 281,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,80 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 361,43 EUR.
Am 15.05.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 54,00 Mrd. EUR gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.
Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,80 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie
Allianz-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Allianz-Aktie
DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen
Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen