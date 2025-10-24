DAX24.170 -0,2%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 -0,4%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.058 -1,7%
Allianz

Allianz Aktie News: Allianz tritt am Vormittag auf der Stelle

24.10.25 09:22 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Aktie von Allianz hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 350,50 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 350,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 351,20 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 350,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 350,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.765 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 281,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,80 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 361,43 EUR an.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

