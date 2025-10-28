DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,65 -1,7%Gold3.904 -2,2%
Aktie im Blick

Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag gefragt

28.10.25 09:22 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 357,30 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 357,60 EUR. Bei 357,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 10.527 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Gewinne von 6,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 281,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 21,13 Prozent sinken.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,80 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 361,43 EUR an.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 6,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,09 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 89,37 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,83 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

