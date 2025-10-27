DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.426 +0,2%Top 10 Crypto 15,12 -5,1%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 96.939 -1,1%Euro 1,1654 +0,0%Öl 64,48 -1,9%Gold 3.955 -0,9%
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
BNP Paribas Aktie

66,96 EUR -2,86 EUR -4,10 %
STU
66,73 EUR -2,87 EUR -4,12 %
GVIE
Marktkap. 76,37 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

RBC Capital Markets

BNP Paribas Outperform

21:11 Uhr
BNP Paribas Outperform
BNP Paribas S.A.
66,96 EUR -2,86 EUR -4,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach vorgelegten Quartalszahlen von 96 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Rechtsstreitigkeiten überschatteten die strategische Agenda der französischen Großbank, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Initiativen zur Verbesserung der Renditen und zur langfristigen Stärkung der harten Kernkapitalquote (CET 1) seien erfreulich, doch kurz- und mittelfristig dürften Haftungsrisiken die Aktie belasten./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:25 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
67,12 €		 Abst. Kursziel*:
34,09%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
66,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,41%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

