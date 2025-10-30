DAX24.105 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.826 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pyramid: Trendwende in vollem Gange
Blick auf Allianz-Kurs

Allianz Aktie News: Allianz zieht am Vormittag an

30.10.25 09:22 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz zieht am Vormittag an

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
353,20 EUR -0,50 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 355,10 EUR. Bei 356,60 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 356,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.229 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (380,30 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (281,80 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 361,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 14.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,83 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

