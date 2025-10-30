DAX24.117 ±-0,0%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.772 -0,8%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1564 -0,4%Öl64,96 +0,1%Gold3.998 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

Rohstoffagentur sieht deutsche Rüstungspläne in Gefahr

30.10.25 15:44 Uhr

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Deutschen Rohstoffagentur, Peter Buchholz, warnt vor möglichen Engpässen beim geplanten Ausbau der deutschen Rüstungsindustrie infolge Chinas Exportbeschränkungen. "Die Lage ist ernst", sagte Buchholz der Wochenzeitung "Die Zeit".

Wer­bung

China verlangt ein für Firmen kompliziertes und langwieriges Antragsverfahren, um bestimmte Rohstoffe exportieren zu können. Die Volksrepublik argumentiert, man wolle damit verhindern, dass Materialien, die auch für die Rüstungsindustrie wichtig sind, nicht ungenehmigt für militärische Zwecke verwendet werden.

Buchholz: China will Verteidigungsindustrie ausbremsen

Die Rohstoffe und daraus gefertigte Magnete werden in der Industrie und Rüstungsbranche benötigt - sie stecken in den Antrieben für Elektromotoren oder Turbinen. Laut Buchholz deutet die Verschärfung der Exportkontrollen darauf hin, "dass China die Verteidigungsindustrie und die Mobilitätswende in anderen Ländern ausbremsen will".

Wie gravierend die Folgen der Maßnahmen sein werden, lasse sich derzeit noch nicht abschätzen, betonte der Rohstoffexperte. "Aber wir müssen mit Ausfällen beim Hochfahren der Rüstung rechnen."

Wer­bung

"Mein Appell an die Wirtschaft"

Sorge bereite Buchholz vor allem der Konflikt um Taiwan. "Das größte Schreckensszenario ist, dass China Taiwan überfällt und wir in eine Spirale aus Sanktionen und Gegensanktionen geraten und China die Welt mit Exportverboten überzieht", sagte er. Deutschland wäre in einem solchen Fall extrem verletzlich. "Mein Appell an die Wirtschaft ist, dass sie sich dringend und zwingend auf dieses Szenario vorbereitet!"

Die Deutsche Rohstoffagentur wurde 2010 von der Bundesregierung gegründet und ist Bestandteil der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe mit Sitz in Hannover./kge/DP/he