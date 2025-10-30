DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,51 -5,6%Nas23.671 -1,2%Bitcoin92.563 -2,4%Euro1,1570 -0,3%Öl64,92 ±0,0%Gold4.016 +1,8%
Saint-Gobain mit Umsatzrückgang in Nordamerika

30.10.25 19:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
87,24 EUR -0,92 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Saint-Gobain hat wegen eines schwächelnden Nordamerika-Geschäfts im dritten Quartal 2025 etwas weniger umsetzt. Wie der französische Baustoffkonzern mitteilte, verringerte sich der Konzernumsatz auf flächenbereinigter Basis um 0,2 Prozent auf 11,42 Milliarden Euro. Dabei sank der Umsatz in Nordamerika auf vergleichbarer Basis um 6,5 Prozent, was laut Saint-Gobain sowohl auf die Schwäche im Neubau aufgrund der weiterhin hohen Zinsen als auch auf das Ausbleiben größerer Wetterereignisse zurückzuführen ist, die in den Vorjahren den Absatz von Dachbaustoffen angekurbelt hatten.

Für dieses Jahr hält Saint-Gobain an seinem Ziel fest, eine operative Marge von über 11 Prozent zu erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 14:02 ET (18:02 GMT)

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Saint-Gobain Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
08.10.2025Saint-Gobain KaufenDZ BANK
07.10.2025Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Saint-Gobain KaufenDZ BANK
07.10.2025Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Saint-Gobain Market-PerformBernstein Research
14.10.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
07.10.2025Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
07.10.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
07.10.2025Saint-Gobain Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.05.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
10.03.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
04.03.2024Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
14.01.2021Saint-Gobain SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.2020Saint-Gobain UnderperformJefferies & Company Inc.

