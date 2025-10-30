Saint-Gobain mit Umsatzrückgang in Nordamerika
Werte in diesem Artikel
Von Cristina Gallardo
DOW JONES--Saint-Gobain hat wegen eines schwächelnden Nordamerika-Geschäfts im dritten Quartal 2025 etwas weniger umsetzt. Wie der französische Baustoffkonzern mitteilte, verringerte sich der Konzernumsatz auf flächenbereinigter Basis um 0,2 Prozent auf 11,42 Milliarden Euro. Dabei sank der Umsatz in Nordamerika auf vergleichbarer Basis um 6,5 Prozent, was laut Saint-Gobain sowohl auf die Schwäche im Neubau aufgrund der weiterhin hohen Zinsen als auch auf das Ausbleiben größerer Wetterereignisse zurückzuführen ist, die in den Vorjahren den Absatz von Dachbaustoffen angekurbelt hatten.
Für dieses Jahr hält Saint-Gobain an seinem Ziel fest, eine operative Marge von über 11 Prozent zu erreichen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2025 14:02 ET (18:02 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Saint-Gobain
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Saint-Gobain
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|08.10.2025
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.2025
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.2025
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.2025
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.2025
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.2025
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.2025
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2025
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.2025
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.2024
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.2021
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.2020
|Saint-Gobain Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen