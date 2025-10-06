DAX 24.376 +0,0%ESt50 5.627 +0,0%MSCI World 4.347 -0,1%Top 10 Crypto 17,20 -1,1%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.503 +0,0%Euro 1,1662 -0,4%Öl 65,18 -0,5%Gold 3.960 +0,0%
DAX schwunglos -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL im Fokus
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
Marktkap. 46,77 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
UBS AG

Saint-Gobain Neutral

10:26 Uhr
Saint-Gobain Neutral
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
90,74 EUR -1,58 EUR -1,71%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain auf "Neutral" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Baustoffproduzent einen Fahrplan für die Jahre bis 2023 vorgestellt, der sich auf das Wachstum in neuen Bereichen fokussiere, schrieb Marcus Cole in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
91,82 €		 Abst. Kursziel*:
5,64%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
90,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,90%
Analyst Name:
Marcus Cole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,16 €

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

10:26 Saint-Gobain Neutral UBS AG
10:26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:06 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
