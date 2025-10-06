Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 46,77 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain auf "Neutral" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Baustoffproduzent einen Fahrplan für die Jahre bis 2023 vorgestellt, der sich auf das Wachstum in neuen Bereichen fokussiere, schrieb Marcus Cole in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain Neutral
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
97,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
91,82 €
|Abst. Kursziel*:
5,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
90,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,90%
|
Analyst Name:
Marcus Cole
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
