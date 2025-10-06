Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 46,77 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Die neuen Geschäftsziele entsprächen in puncto organisches Wachstum, Akquisitionen und Margen den Erwartungen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
141,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
91,82 €
|Abst. Kursziel*:
53,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,43%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|09:36
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:36
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.21
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.20
|Saint-Gobain Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG