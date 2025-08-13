DAX24.346 -0,3%ESt505.479 -0,1%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,59 +1,0%Gold3.327 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Monetarisierung

Saint Gobain-Aktie mit Verlusten: Saint Gobain-Tochter veräußert Immobilie in Australien

20.08.25 10:11 Uhr
Saint Gobain-Aktie mit Verlusten: Immobilienhammer: Saint Gobain-Tochter verkauft Immobilien für Millionen und kommt Ziel näher | finanzen.net

Saint-Gobains australische Tochter CSR hat eine weitere Immobilie verkauft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
99,68 EUR -0,26 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Konzern macht somit Fortschritte bei dem Ziel, Immobilien für insgesamt mindestens 1,3 Milliarden australische Dollar zu monetarisieren.

Wer­bung

Wie Saint-Gobain mitteilte, hat CSR zugestimmt, eine Immobilie im australischen Badgerys Creek - direkt neben dem neuen Flughafen von West-Sydney - zu verkaufen. Der Verkaufspreis beläuft sich den Angaben zufolge auf 575 Millionen australische Dollar (320 Millionen Euro).

Saint-Gobain hatte das australische Baustoffunternehmen CSR im Juli 2024 übernommen. Das Grundstück in Badgerys Creek gehört zu den Immobilien von CSR, die Saint-Gobain damals als mittelfristig monetarisierbar identifiziert hatte, so das französische Bauunternehmen.

Durch den Verkauf von Badgerys Creek und anderen bereits veräußerten Immobilien belaufen sich CSRs bereits monetarisierte Immobilien auf 900 Millionen australische Dollar. Insgesamt hat das Unternehmen CSR-Immobilien im Wert von mindestens 1,3 Milliarden australischen Dollar identifiziert, die monetarisiert werden könnten.

Wer­bung

Die Transaktion soll im Dezember abgeschlossen werden.

Saint-Gobain gab den Käufer nicht bekannt und war für weitere Stellungnahmen zunächst nicht erreichbar.

An der EURONEXT fällt die Saint Gobain-Aktie am Mittwoch zeitweise um 0,98 Prozent auf 99,66 Euro.

Von Sarah Sloat

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Saint-Gobain

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Saint-Gobain

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
07.08.2025Saint-Gobain KaufenDZ BANK
05.08.2025Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
04.08.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
07.08.2025Saint-Gobain KaufenDZ BANK
04.08.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
04.08.2025Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
01.08.2025Saint-Gobain Sector PerformRBC Capital Markets
08.07.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.05.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
10.03.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
04.03.2024Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
14.01.2021Saint-Gobain SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.2020Saint-Gobain UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen