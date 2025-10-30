DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.383 +0,0%Top 10 Crypto 15,18 +1,2%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.742 +1,3%Euro 1,1561 -0,1%Öl 64,90 +0,3%Gold 4.017 -0,5%
Saint-Gobain Aktie

Marktkap. 43,65 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

08:01 Uhr
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
83,16 EUR 0,02 EUR 0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 141,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung des Herstellers von Leichtbaustoffen mit starkem Wachstum in Lateinamerika und Asien sowie Outperformance in der Bauchemie dürfte hinsichtlich der mittelfristigen Ziele beruhigen, schrieb Glynis Johnson am Donnerstag. Für die Margen sei der Geschäftsmix des dritten Quartals nicht gerade förderlich, ins neue Jahr hinein sei allerdings mit mehr Ergebnisdynamik zu rechnen. Saint-Gobain bleibt ein Favorit von Jefferies./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
141,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,24 €		 Abst. Kursziel*:
61,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,67%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:01 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Dow Jones Schwaches Geschäft Saint-Gobain-Aktie: Umsatzrückgang in Nordamerika Saint-Gobain-Aktie: Umsatzrückgang in Nordamerika
dpa-afx Saint-Gobain macht weniger Umsatz
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Saint-Gobain setzt auf Umsatz- und Margensteigerung - Aktie im Minus
dpa-afx Saint-Gobain strebt in kommenden Jahren mehr Gewinn an
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr eingebracht
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
