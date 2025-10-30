Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 43,65 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 141,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung des Herstellers von Leichtbaustoffen mit starkem Wachstum in Lateinamerika und Asien sowie Outperformance in der Bauchemie dürfte hinsichtlich der mittelfristigen Ziele beruhigen, schrieb Glynis Johnson am Donnerstag. Für die Margen sei der Geschäftsmix des dritten Quartals nicht gerade förderlich, ins neue Jahr hinein sei allerdings mit mehr Ergebnisdynamik zu rechnen. Saint-Gobain bleibt ein Favorit von Jefferies./rob/ag/gl
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
141,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
87,24 €
|Abst. Kursziel*:
61,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,67%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
