Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW

20.10.25 11:40 Uhr

Werbemitteilung unseres Partner
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werbung der Landesbank Baden-Württemberg

Ausgewählte LBBW Aktien-/Index-Anleihen


Im Hinblick auf unsere Umsätze der letzten sieben Tage haben wir für Sie eine Auswahl an Aktien-/Index-Anleihen zusammengestellt.

ISINBasiswertZinssatz p.a.FälligkeitBasispreis in EUR/PktAbstand zum BasispreisSeitwärts-Rendite p.a.
DE000LB59HW5RENK10,00%28.08.202650,0024,29%10,73%
DE000LB589T7Saint-Gobain6,00%22.01.202790,000,31%10,28%
DE000LB5G9C5MünchenerRück5,00%23.10.2026450,0017,00%5,79%
DE000LB56N77Rheinmetall12,50%27.11.20261570,009,04%13,22%
DE000LB58AA8Siemens Energy9,50%22.01.202778,0024,20%10,96%

Stand: 20.10.2025
Alle Produktdaten, detaillierte Informationen zu Funktionsweise, Chancen und insbesondere auch Risiken wie z. B. das Emittentenrisiko sowie wichtige Dokumente (Basisinformationsblatt, den rechtlich maßgeblichen Prospekt sowie die Endgültigen Bedingungen) zu den einzelnen Produkten erhalten Sie mit Klick auf die jeweilige ISIN.


Weitere LBBW Aktien-/Index-Anleihen finden Sie unter www.LBBW-markets.de

Hinweis zu möglichen Risiken

Die genannten Finanzinstrumente unterliegen auch insbesondere den folgenden Risiken, wobei im schlimmsten Fall ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich ist: Emittenten-/Bonitätsrisiko (Risiko einer Insolvenz oder ein bankaufsichtsrechtlichen Abwicklungsmaßnahme, u.a. eine Herabsetzung von Zahlungsansprüchen der Anlegerinnen und Anlegern), Kursänderungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kündigungs- und Wiederanlagerisiko. Einen vollständigen Überblick der spezifischen Risiken der verschiedenen Produkte geben der jeweilige Prospekt, etwaige Nachträge dazu und die Endgültigen Bedingungen sowie das Basisinformationsblatt.

Wichtige Hinweise

Diese Information dient Werbezwecken und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Sie berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände von Anlegerinnen und Anlegern, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung nach Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung), auf die Artikel 4 und 6 der delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Marktmissbrauchsverordnung Anwendung finden.

Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können.

Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin bzw. Ihren Anlageberater.

Bitte beachten Sie das jeweilige Basisinformationsblatt zu den/m in dieser Information behandelten Produkt/en, den rechtlich maßgeblichen veröffentlichten produktbezogenen Prospekt und eventuell veröffentlichte Nachträge sowie die veröffentlichten Endgültigen Bedingungen, die Sie jederzeit kostenfrei bei Ihrer Beraterin bzw. Ihrem Berater erhalten oder unter www.lbbw-markets.de abrufen können. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anlegerinnen und Anleger sollten den Prospekt, der unter www.lbbw-markets.de/prospekte abgerufen werden kann, lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Endgültigen Bedingungen unterliegen deutschem Recht. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Diese Anlageform ist möglicherweise nicht für jede Anlegerin bzw. jeden Anleger geeignet. Vor Investition empfehlen wir, den Rat einer Anlage- und Steuerberaterin bzw. eines -beraters einzuholen. Von dieser Anlage steht möglicherweise nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung. Weiterhin hängt die steuerliche Behandlung der Erträge aus dem Produkt von den persönlichen Verhältnissen der Kundin bzw. des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die genannten Konditionen können sich auch untertägig und wiederholt ändern. Deshalb empfehlen wir, sich vor Auftragserteilung über Verfügbarkeit, aktuelle Konditionen sowie Chancen und Risiken der Anlage zu informieren.

Anlegerinnen und Anleger sollten beachten, dass die Produkte nicht in allen Ländern angeboten oder verkauft werden dürfen. Dies betrifft insbesondere die USA und/oder US-Personen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.

Alle Indizes der Marken STOXX, iSTOXX, DAX und idDAX (die “Indizes”) sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber und werden im Rahmen einer Lizenz genutzt. Finanzprodukte auf Basis dieser Indizes werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern, Analysten oder Datenanbietern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt, und die STOXX Ltd., die ISS STOXX Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten oder Datenanbieter übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell und im Speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Störungen der Indizes oder der darin enthaltenen Daten aus.

