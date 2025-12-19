DAX24.183 -0,1%Est505.741 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +4,1%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.148 +3,1%Euro1,1716 -0,1%Öl59,61 -0,2%Gold4.326 -0,2%
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax am Verfallstag wohl etwas schwächer

19.12.25 08:17 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag dürfte es für den DAX am Freitag wieder etwas bergab gehen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-DAX ein Minus von 0,15 Prozent auf 24.164 Punkte.

Die Wochenbilanz des Dax wäre damit noch knapp negativ. Seit Jahresanfang hat der Dax allerdings um mehr als ein Fünftel zugelegt. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird am Freitag 0,2 Prozent schwächer erwartet.

Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im Dax steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.

Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller adidas und Puma (PUMA SE) gaben im Zuge enttäuschender Geschäftszahlen von Nike vorbörslich auf Tradegate um 2,3 Prozent und 2,9 Prozent zum Xetra-Schluss nach. Probleme hat der US-Konzern weiter in China und mit seiner Marke Converse.

Im Gegensatz zu Nike konnte der US-Logistiker FedEx mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick überzeugen. Dies wirkte sich hierzulande jedoch bei den Papieren der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) vorbörslich kaum aus./ajx/stw

