Saint-Gobain macht weniger Umsatz

30.10.25 18:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
87,24 EUR -0,92 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain (Saint-Gobain) hat im dritten Quartal etwas weniger Umsatz gemacht. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro gesunken, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Minus von 0,2 Prozent. Von Bloomberg befragte Analysten hatten hier hingegen ein Wachstum von 0,86 Prozent erwartet. Besonders schwach war das Geschäft im dritten Quartal im Raum Americas. Insgesamt rechnet das Unternehmen 2025 aber weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als elf Prozent./jha/he

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Saint-Gobain Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
08.10.2025Saint-Gobain KaufenDZ BANK
07.10.2025Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Saint-Gobain KaufenDZ BANK
07.10.2025Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Saint-Gobain Market-PerformBernstein Research
14.10.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
07.10.2025Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
07.10.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
07.10.2025Saint-Gobain Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.05.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
10.03.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
04.03.2024Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
14.01.2021Saint-Gobain SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.2020Saint-Gobain UnderperformJefferies & Company Inc.

