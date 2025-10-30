Saint-Gobain macht weniger Umsatz
COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain (Saint-Gobain) hat im dritten Quartal etwas weniger Umsatz gemacht. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro gesunken, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Minus von 0,2 Prozent. Von Bloomberg befragte Analysten hatten hier hingegen ein Wachstum von 0,86 Prozent erwartet. Besonders schwach war das Geschäft im dritten Quartal im Raum Americas. Insgesamt rechnet das Unternehmen 2025 aber weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als elf Prozent./jha/he
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|08.10.2025
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.2025
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.2025
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.2025
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.2025
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.2025
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.2025
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2025
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.2025
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.2024
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.2021
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.2020
|Saint-Gobain Underperform
|Jefferies & Company Inc.
