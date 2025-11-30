Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 42,34 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 141,10 auf 144,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Heidelberg Materials bleibt zwar der Branchenfavorit der Expertin Glynis Johnson unter Europas Baustoffkonzernen für 2026. Bei den Franzosen sieht sie allerdings das größte Kurspotenzial, wie sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick schrieb./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 19:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
144,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
85,44 €
|Abst. Kursziel*:
69,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
72,64%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|08:46
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
