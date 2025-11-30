Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 141,10 auf 144,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Heidelberg Materials bleibt zwar der Branchenfavorit der Expertin Glynis Johnson unter Europas Baustoffkonzernen für 2026. Bei den Franzosen sieht sie allerdings das größte Kurspotenzial, wie sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick schrieb./ag/stk

