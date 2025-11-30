DAX 23.714 +0,0%ESt50 5.697 +0,2%MSCI World 4.397 +0,2%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.405 +0,0%Bitcoin 78.894 +0,4%Euro 1,1664 +0,3%Öl 63,13 +1,2%Gold 4.216 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Hot Stocks heute: VW zieht an - Insiderkäufe bei Daimler Truck - Gaspreise sollen massiv fallen Hot Stocks heute: VW zieht an - Insiderkäufe bei Daimler Truck - Gaspreise sollen massiv fallen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Saint-Gobain Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
83,70 EUR -1,08 EUR -1,27 %
STU
78,07 CHF -0,56 CHF -0,71 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,34 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872087

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CODGF

Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

08:01 Uhr
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
83,70 EUR -1,08 EUR -1,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 141,10 auf 144,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Heidelberg Materials bleibt zwar der Branchenfavorit der Expertin Glynis Johnson unter Europas Baustoffkonzernen für 2026. Bei den Franzosen sieht sie allerdings das größte Kurspotenzial, wie sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick schrieb./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 19:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
144,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
85,44 €		 Abst. Kursziel*:
69,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,64%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:46 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
12.11.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 03.12.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 03.12.25
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Saint-Gobain-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Dow Jones Saint-Gobain-Aktie in Rot: Umsatzrückgang in Nordamerika
dpa-afx ROUNDUP: Saint-Gobain macht weniger Umsatz - Aktie gibt nach
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
RSS Feed
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) zu myNews hinzufügen