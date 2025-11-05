DAX 23.664 -0,3%ESt50 5.597 -0,3%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,64 -2,4%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 87.487 -0,3%Euro 1,1543 +0,0%Öl 64,26 +1,1%Gold 4.008 +0,8%
Saint-Gobain Aktie

80,14 EUR -0,78 EUR -0,96 %
STU
74,49 CHF -0,92 CHF -1,23 %
BRX
Marktkap. 40,98 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

Bernstein Research

Saint-Gobain Market-Perform

10:52 Uhr
Saint-Gobain Market-Perform
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
80,14 EUR -0,78 EUR -0,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Market-Perform

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
79,94 €		 Abst. Kursziel*:
25,09%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
80,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,78%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

03.11.25 Saint-Gobain Neutral UBS AG
31.10.25 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

