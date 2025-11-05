Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 40,98 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|31.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.21
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.20
|Saint-Gobain Underperform
|Jefferies & Company Inc.
