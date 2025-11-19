DAX 23.092 -0,8%ESt50 5.515 -1,0%MSCI World 4.251 +0,8%Top 10 Crypto 11,63 -4,1%Nas 22.305 +1,0%Bitcoin 73.387 -2,4%Euro 1,1506 -0,2%Öl 62,35 -1,3%Gold 4.080 +0,1%
Saint-Gobain Aktie

81,38 EUR +1,92 EUR +2,42 %
STU
80,88 EUR +0,06 EUR +0,07 %
GVIE
Marktkap. 40,28 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

DZ BANK

Saint-Gobain Kaufen

18:21 Uhr
Saint-Gobain Kaufen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
81,38 EUR 1,92 EUR 2,42%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe unspektakuläre Umsatzzahlen zum dritten Quartal vorgelegt, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen Schwächen bei den Neubauaktivitäten im Wohnungsbau senkte der Experte seine Ergebnisschätzungen leicht./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
80,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
81,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

18:21 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
12.11.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
03.11.25 Saint-Gobain Neutral UBS AG
31.10.25 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Dow Jones Saint-Gobain-Aktie in Rot: Umsatzrückgang in Nordamerika
dpa-afx ROUNDUP: Saint-Gobain macht weniger Umsatz - Aktie gibt nach
dpa-afx Saint-Gobain macht weniger Umsatz
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren verdient
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
