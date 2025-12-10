DAX 24.425 +0,5%ESt50 5.792 +0,7%MSCI World 4.450 +0,1%Top 10 Crypto 12,38 +2,0%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.845 +0,1%Euro 1,1726 -0,1%Öl 61,13 -0,7%Gold 4.319 +0,9%
Saint-Gobain Aktie

Marktkap. 41,05 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

10:36 Uhr
Saint-Gobain Buy
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
87,26 EUR 0,50 EUR 0,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Investorenveranstaltungen von 144,50 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Baustoffkonzerns sehe einige Anzeichen für eine Erholung des Bausektors in Europa, scheine aber eher von einem Aufwärtstrend in Südeuropa als in Nordeuropa auszugehen, schrieb Glynis Johnson am Freitag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,04 €		 Abst. Kursziel*:
60,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
87,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,44%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

10:36 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
12.11.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

