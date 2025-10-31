DAX24.002 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,70 ±-0,0%Gold4.009 -0,7%
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Schwaches Geschäft

Saint-Gobain-Aktie in Rot: Umsatzrückgang in Nordamerika

31.10.25 09:27 Uhr
Saint-Gobain-Aktie rot: Umsatz sinkt | finanzen.net

Saint-Gobain hat wegen eines schwächelnden Nordamerika-Geschäfts im dritten Quartal 2025 etwas weniger umsetzt.

Wie der französische Baustoffkonzern mitteilte, verringerte sich der Konzernumsatz auf flächenbereinigter Basis um 0,2 Prozent auf 11,42 Milliarden Euro. Dabei sank der Umsatz in Nordamerika auf vergleichbarer Basis um 6,5 Prozent, was laut Saint-Gobain sowohl auf die Schwäche im Neubau aufgrund der weiterhin hohen Zinsen als auch auf das Ausbleiben größerer Wetterereignisse zurückzuführen ist, die in den Vorjahren den Absatz von Dachbaustoffen angekurbelt hatten.

Für dieses Jahr hält Saint-Gobain an seinem Ziel fest, eine operative Marge von über 11 Prozent zu erreichen.

In Paris fällt die Saint-Gobain-Aktie zeitweise 2,57 Prozent auf 84,96 Euro.

Von Cristina Gallardo

DOW JONES

