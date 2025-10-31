Saint-Gobain-Aktie in Rot: Umsatzrückgang in Nordamerika
Saint-Gobain hat wegen eines schwächelnden Nordamerika-Geschäfts im dritten Quartal 2025 etwas weniger umsetzt.
Werte in diesem Artikel
Wie der französische Baustoffkonzern mitteilte, verringerte sich der Konzernumsatz auf flächenbereinigter Basis um 0,2 Prozent auf 11,42 Milliarden Euro. Dabei sank der Umsatz in Nordamerika auf vergleichbarer Basis um 6,5 Prozent, was laut Saint-Gobain sowohl auf die Schwäche im Neubau aufgrund der weiterhin hohen Zinsen als auch auf das Ausbleiben größerer Wetterereignisse zurückzuführen ist, die in den Vorjahren den Absatz von Dachbaustoffen angekurbelt hatten.
Für dieses Jahr hält Saint-Gobain an seinem Ziel fest, eine operative Marge von über 11 Prozent zu erreichen.
In Paris fällt die Saint-Gobain-Aktie zeitweise 2,57 Prozent auf 84,96 Euro.
Von Cristina Gallardo
DOW JONES
