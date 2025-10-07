DAX24.409 +0,1%Est505.637 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,32 -0,4%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.840 +0,3%Euro1,1659 -0,5%Öl65,47 -0,1%Gold3.968 +0,2%
Investment gesichert

US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben

07.10.25 13:48 Uhr
Pentagon greift zu! US-Regierung sorgt für Aktien-Explosion bei Trilogy Metals an der NYSE

Ein Millioneninvestment hat der Aktie des kanadischen Explorers Trilogy Metals einen Kurssprung beschert. Investor ist dabei die US-Regierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trilogy Metals Inc
5,80 EUR 4,08 EUR 237,21%
Charts|News|Analysen

• Pentagon investiert 35,6 Millionen US-Dollar in Trilogy Metals
• Zugang zu kritischen Rohstoffen in Alaska soll gesichert werden
• Aktie schießt nach Bekanntgabe nach oben

Die Trilogy Metals-Aktie verzeichnet am Dienstag an der NYSE vorbörslich einen spektakulären Kurssprung von zeitweise 218,66 Prozent auf 6,66 US-Dollar. Hintergrund ist der Einstieg der US-Regierung, die mit einem Investment von 35,6 Millionen US-Dollar Zugang zu kritischen Rohstoffen in Alaska sichert.

Strategischer Einstieg des Pentagon /h2>

Wie Trilogy Metals berichtet, fließen rund 17,8 Millionen US-Dollar in neu ausgegebene Aktien des Unternehmens, während weitere 17,8 Millionen US-Dollar an den Partner South32 für bereits gehaltene Anteile gehen. Diese strategische Beteiligung unterstreicht die wachsende Bedeutung heimischer Rohstoffquellen für die nationale Sicherheit der USA.

Im Fokus des US-Interesses steht der ressourcenreiche Ambler Mining District in Alaska - eine der größten unerschlossenen Kupfer-Zink-Lagerstätten weltweit. Die Region beherbergt neben diesen Metallen auch bedeutende Vorkommen von Silber, Gold, Blei und dem für die Elektromobilität unverzichtbaren Kobalt. Trilogy Metals hält eine 50-Prozent-Beteiligung an Ambler Metals LLC, das die vollständigen Rechte an den Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP) besitzt. Die Erschließung dieser Ressourcen gilt als strategisch wichtig für die Versorgungssicherheit der USA bei kritischen Rohstoffen.

Schlüsselprojekt "Ambler Road" erhält grünes Licht

Das Investment beinhaltet auch Optionsscheine (Warrants), deren Ausübung an den Bau der entscheidenden "Ambler Road" gekoppelt ist. Diese Infrastrukturmaßnahme ist der Schlüssel zur Erschließung der bisher schwer zugänglichen Rohstoffvorkommen. Mit der Unterstützung der US-Regierung rückt die Realisierung dieses Projekts nun in greifbare Nähe. Laut Unternehmensangaben werden durch den Straßenbau mehr als 1.700 Bergbau-Claims zugänglich und etwa 2.730 direkte Arbeitsplätze geschaffen. Für den Bundesstaat Alaska bedeutet dies geschätzte Einnahmen von über 1,1 Milliarden US-Dollar aus Lizenzgebühren.

Aufsichtsratsitz und Zukunftsperspektiven

Als Teil der Vereinbarung erhält das US-Verteidigungsministerium das Recht, einen unabhängigen Direktor in den Vorstand von Trilogy Metals zu entsenden. Zudem wurden Vereinbarungen zur zukünftigen Finanzierung und Projektentwicklung getroffen. Die bestehenden Partnerschaften mit South32 und der NANA Regional Corporation, einer Alaska Native Corporation, werden weiter vertieft. Die Regierungsbeteiligung stärkt nicht nur die Finanzposition des Unternehmens erheblich, sondern verbessert auch die langfristigen Entwicklungsperspektiven.

Redaktion finanzen.net

