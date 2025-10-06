DAX 24.334 -0,2%ESt50 5.614 -0,3%MSCI World 4.347 -0,1%Top 10 Crypto 17,09 -1,8%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 105.851 -0,7%Euro 1,1678 -0,3%Öl 65,68 +0,2%Gold 3.950 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Top News
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Saint-Gobain Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
90,28 EUR -2,04 EUR -2,21 %
STU
91,82 EUR -1,90 EUR -2,03 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,77 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872087

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CODGF

RBC Capital Markets

Saint-Gobain Sector Perform

09:36 Uhr
Saint-Gobain Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
90,28 EUR -2,04 EUR -2,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die Strategie des Managements, die Entwicklung hin zu einem wachstumsstarken Unternehmen mit hohen Margen voranzutreiben, halte er für die richtige langfristige Entscheidung, die eine bessere Bewertung verdient habe, schrieb Oliver Dyson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Sector Perform

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
109,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
91,82 €		 Abst. Kursziel*:
18,71%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
90,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,74%
Analyst Name:
Oliver Dyson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

10:06 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Dow Jones Investitionen und Zukäufe Saint-Gobain setzt auf Umsatz- und Margensteigerung - Aktie im Minus Saint-Gobain setzt auf Umsatz- und Margensteigerung - Aktie im Minus
dpa-afx Saint-Gobain strebt in kommenden Jahren mehr Gewinn an
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Saint-Gobain-Aktie: Was Analysten von Saint-Gobain erwarten
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx Heidelberg Materials-Aktien nähern sich Rekord - Auch Buzzi stark
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
Zacks TotalEnergies Inks a Renewable Electricity PPA With Saint-Gobain
Benzinga TotalEnergies Locks In Renewable Electricity Supply Deal With Saint-Gobain
RSS Feed
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) zu myNews hinzufügen