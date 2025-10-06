Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 45,16 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns von 108 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die neuen, anspruchsvollen operativen Mittelfristziele halte er aufgrund der guten Marktposition des Unternehmens für erreichbar, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
91,12 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
89,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|15:01
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
