Marktkap. 45,16 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
89,88 EUR -0,66 EUR -0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns von 108 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die neuen, anspruchsvollen operativen Mittelfristziele halte er aufgrund der guten Marktposition des Unternehmens für erreichbar, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Kaufen

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
91,12 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
89,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

