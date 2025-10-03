Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

12:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Die neuen Fünfjahresziele des Baustoffekonzerns entsprächen in etwa ihren vorherigen Erwartungen, schrieb Glynis Johnson in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Von einigen Beobachtern habe sie vorab vorsichtige Einschätzungen gehört./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:41 / ET

